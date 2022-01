Enderson Moreira ainda espera por reforços no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2022 12:26

Com a expectativa de receber R$ 100 milhões quando John Textor assumir de vez o futebol, o Botafogo já planeja contratações para a temporada e avalia ser possível trazer até cinco jogadores em até um mês. De acordo com o site 'Ge', diretoria e representantes do empresário norte-americano trabalham para poder contar com esses reforços ainda no Campeonato Carioca.



Entre os nomes nessa lista estão Elkeson e Rafael Carioca, além da manutenção de Barreto, que estava emprestado em 2021 pelo Criciúma e assinará contrato de dois anos. Por enquanto, o Botafogo trouxe para 2022 Erison, Klaus, Breno, Fabinho e Vinícius Lopes, mas tem carência no elenco que precisa ser reforçado.



Entre as buscas, o Botafogo quer um meia e um centroavante e segue tentando nomes no mercado. Enquanto isso, o Comitê de Transição continua seu trabalho para Textor assumir o futebol. O prazo para esse processo é de até 60 dias a partir da aprovação da venda, que aconteceu no dia 14 de janeiro. Mas a expectativa é que termine entre 45 e 50 dias.



Quando assinar o contrato definitivo, Textor assumirá o futebol e pagará mais R$ 100 milhões de imediato, como estipulado no contrato. Ele já investiu R$ 50 milhões, que foram utilizados para pagamentos de contar imediatas e dívidas do futebol referentes a 2020. E sobrarão mais R$ 250 milhões para os próximos anos.