Chay volta a correr no campo ao lado do fisioterapeuta Fabio AzevedoVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2022 14:20

O Botafogo teve uma boa notícia no treino deste domingo. Em processo de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, Chay, ao lado do fisioterapeuta Fabio Azevedo, correu no campo do Nilton Santos. O meia, que foi operado em 14 de dezembro após o fim da temporada de 2021, fica mais perto de retornar ao time e comemorou.

Para acelerar o retorno, Chay abriu mão de parte das férias para fazer os trabalhos de fisioterapia e reforço muscular. Vale lembrar que o jogador adiou o procedimento para poder jogar pelo Botafogo na Série B.



Apesar do avanço na recuperação, Chay ainda não tem previsão de retorno. Ele está fora da estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, nesta terça-feira às 21h contra o Boavista, no Nilton Santos, e das próximas rodadas.