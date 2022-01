Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022 - Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Publicado 24/01/2022 11:04

Elkeson continua sendo o nome dos sonhos na lista de reforços do Botafogo. O clube tenta tornar as tratativas em realidade. Nesta semana, o clube terá mais uma reunião com os empresários do atacante de 32 anos, que retornou para o Brasil recentemente após terminar as férias.



Dirigentes do Botafogo devem se encontrar com o estafe de Elkeson na quarta-feira, um dia depois da estreia do clube no Campeonato Carioca. O dia não está certo, mas é fato que haverá um encontro de forma presencial nos próximos dias. A intenção, claro, é aparar as arestas em busca de um final feliz.

A questão financeira precisa ser resolvida. A primeira proposta feita pelo Botafogo, no fim de dezembro, teve uma contraproposta acima da realidade financeira. Com uma situação menos pior nos cofres - diante da chegada de um aporte a curto prazo de John Textor -, o Alvinegro espera melhorar os termos.



Participação em ações de marketing também é algo que o Glorioso coloca como trunfo para buscar repatriar o atacante. O fato é que as duas partes querem que não demore para ter uma definição concreta, até porque a temporada está prestes a começar.



Apesar da empolgação e de, internamente, entender que Elkeson chega para ser o 'nome de peso' para o ataque, o Botafogo não vai fazer o possível e o impossível pelo jogador. Em transição dentro e fora de campo, o Alvinegro põe a responsabilidade financeira como foco antes da chegada de John Textor.