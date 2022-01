Gatito no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/01/2022 15:27

Há mais de um ano sem jogar, Gatito Fernández está cada vez mais perto de voltar a vestir a camisa do Botafogo. Recuperado de uma sequência de problemas no joelho direito, local que passou até por cirurgia, e da Covid-19, o goleiro paraguaio recebeu elogios do técnico Enderson Moreira, principalmente pela forma física. Com isso, tem boas chances de já ser titular na estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, nesta terça-feira às 21h contra o Boavista, no Nilton Santos.



"Gatito se apresentou muito bem no início da pré-temporada, com um nível melhor do que no final do ano passado. Foi uma grande surpresa no aspecto positivo. Está muito bem e agora é ter uma sequência de jogos para que possa mostrar sua qualidade. Nossa expectativa é muito boa, está fazendo todas as atividades sem nenhum tipo de limitação e num nível muito bom de atuação", afirmou o treinador em entrevista à Rádio Tupi.



Gatito não joga pelo Botafogo desde 23 de setembro de 2020, quando sentiu a lesão no joelho direito. Entretanto, quando estava em recuperação, foi convocado e defendeu o Paraguai pelas Eliminatórias, em 8 de outubro, agravando o problema. Desde então não joga.



O goleiro lutou para se recuperar no período, tendo problemas ao longo do tratamento. Ele precisou fazer uma cirurgia no joelho direito e só retornou a treinar com bola no fim de 2021, chegando a ser relacionado para a última rodada da Série B.



Com contrato renovado, Gatito seria convocado pela seleção paraguaia para os jogos das Eliminatórias da Copa, mas pediu para ficar no Botafogo treinando na pré-temporada de 2022, inclusive para recuperar o ritmo após ficar afastado com Covid.