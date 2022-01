Tomate deve assinar com o Botafogo até o fim de 2022 - Arquivo Pessoal

Publicado 24/01/2022 17:13

Rio - O goleiro Tomate, um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior, está cada vez mais perto de acertar sua transferência para o Botafogo. O jogador assinou nesta segunda-feira (24) sua renovação contratual com o Andirá, do Acre, e será repassado ao Glorioso por empréstimo até o fim de 2022. A informação é do "Lance!".

Tomate é aguardado ainda nesta semana para realizar exames médico e assinar seu contrato com o Botafogo para atuar no time sub-20. O Alvinegro terá opção de compra ao fim do ano caso queira contar com o arqueiro.

O goleiro se destacou na Copinha deste ano ao ser substituído no jogo do Andirá contra o Atlético-MG. Tomate estava sendo o melhor em campo, deixando o placar em zero a zero, mas foi substituído assim que o árbitro do jogo assinalou pênalti para o Galo. O jovem não teve a oportunidade de tentar defender a cobrança, deixou o gramado chorando e foi consolado por fãs, jornalistas e jogadores.

O próprio Atlético-MG ofereceu um período de testes para o goleiro de 18 anos, mas o Botafogo apresentou uma boa proposta para a promessa do futebol acreano.