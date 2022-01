Rafael, lateral-direito do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rafael, lateral-direito do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 24/01/2022 18:50

Rio - O lateral-direito Rafael, um dos protagonistas do Botafogo nesta temporada de 2022, exaltou o atual momento do Alvinegro após a compra vinculante com a SAF (Sociedade Anônima de Futebol), do empresário norte-americano John Textor, e admitiu a expectativa por reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro.

"Dá para ver que o Botafogo está se reestruturando e fico muito feliz com isso. Todos os jogadores querem que o elenco esteja bom, para todos treinarem ainda mais e melhorarem. Temos que pegar isso aí como algo positivo e demonstrar dentro de campo da melhor forma possível", destacou lateral Rafael.



"Sinceramente, acho tudo muito interessante o que vem acontecendo. Joguei 14 anos lá fora, oito anos numa das principais ligas do mundo, depois também na França, outro campeonato muito forte. O que está acontecendo com o Botafogo é bem perto do que eu vi lá. É muito importante. É claro que precisa ter o resultado, mas o planejamento está acontecendo aos pouquinhos e espero que coisas muito positivas aconteçam no futuro", completou.

Em dado momento, o lateral foi questionado sobre os jogadores especulados no Botafogo para esta temporada e admitiu expectativa pela chegada de reforços. Além do centroavante Elkeson, que está negociando com o Alvinegro, o volante Rafael Carioca agrada ao estafe de John Textor e pode estar mais perto para fechar a contratação.

"Conheço o Rafael Carioca, é um grande jogador, conversei com ele lá atrás um pouquinho. O Elkeson eu conheço de jogar no Botafogo. São dois grandes jogadores. Muita gente brinca, mas isso não é comigo. Posso até ajudar, mas é com o pessoal do Botafogo, se for do interesse eles vão tentar contratar. Seriam dois grandes reforços", concluiu.