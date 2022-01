Carli - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 25/01/2022 06:00

Ainda sem grandes contratações para a temporada, o Botafogo inicia a sua jornada de 2022 hoje, às 21h, no Estádio Nilton Santos, contra o Boavista, pela 1ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Sem muito mistério, Enderson Moreira colocará o que tem de melhor à sua disposição, tendo rostos conhecidos como Gatito Fernández, Joel Carli, Kanu e Rafael.

Das contratações anunciadas, apenas o volante Fabinho deve começar jogando. O atacante Luiz Fernando, que atuou com a camisa alvinegra pela última vez em 2020, também pode estar entre os 11 iniciais. Destaques da equipe sub-20, Juninho, Gabriel Conceição e Matheus Nascimento não foram para a Copinha, fizeram a pré-temporada com o elenco principal e também estão em busca de oportunidades com o técnico Enderson Moreira. A única dúvida para a partida de hoje é lá na frente, Matheus Nascimento e Gabriel Conceição brigam por posição.

Os recém-contratados Klaus e Breno devem ser opções no banco de reservas. Barreto e Erison ainda aguardam documentações para serem inscritos no Cariocão. Também contratado em 2022, o atacante Vinicius Lopes se lesionou em um treino e passou por cirurgia na semana passada, ainda não tendo uma previsão de estrar pelo Glorioso. O meia-atacante Chay, destaque da última temporada pelo Botafogo, ainda não tem condições de jogo, pois se recupera de uma contusão. A expectativa é que ele possa voltar a ser relacionado no fim do primeiro turno da competição.

No Boavista, o comando é do ex-atacante Leandrão, que terá como principais peças de jogo o experiente lateral-direito Wellington Silva, o centroavante ex-Fluminense Matheus Alessandro, o zagueir revelado pelo Vasco Kadu Fernandes e o goleiro Ary, formado no próprio Boavista.