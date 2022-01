Presidente do Botafogo - Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Presidente do Botafogo - Durcesio MelloFoto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo negocia a contratação do atacante Óscar Romero, de 29 anos, irmão gêmeo de Ángel Romero, ex-jogador do Corinthians. O atleta estava no San Lorenzo, da Argentina, está livre no mercado e pode reforçar o Alvinegro nesta temporada. A informação é do portal "GE".

Óscar Romero Foto: Buda Mendes/AFP

Óscaro Romero chegou a despertar interesse do Santos, mas a oferta do Botafogo agradou mais o atleta. Ainda de acordo com o portal "GE", o jogador revelou que "até agora não há nada definido". Por outro lado, as conversas avançaram nos últimos dias e pode ter um desfecho positivo para o clube carioca.

Com passagem pela seleção do Paraguai, Óscar Romero disputou 55 partidas, mas ficou fora da última convocação por não estar atuando em um clube. O jogador disputou a mesma quantidade de jogos pelo San Lorenzo, marcou dez gols e fez nove assistências.