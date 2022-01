Loco Abreu - Divulgação

Publicado 25/01/2022 11:31

Rio - O técnico Oswaldo de Oliveira falou sobre a polêmica decisão de barrar Loco Abreu durante sua passagem pelo Botafogo. Em entrevista ao canal “Resenha de Primeira”, o treinador explicou que a decisão de sacar o uruguaio do time se deu apenas por questões técnicas.

"Não foi exatamente uma polêmica, foi uma decisão que tomei de tirar ele do time. E aí algumas pessoas não gostaram, mas não houve polêmica. Tomei a decisão, vai jogar outro e pronto. Normal, ele já não era mais o mesmo jogador. Insisti o Campeonato Carioca todo com ele, mas o time não fluía", disse Oswaldo.

"Até aconteceu uma coisa curiosa. Estreamos no Brasileiro contra o São Paulo aqui no Engenhão, ele saiu jogando e nós fomos para o intervalo perdendo. Chamei o preparador físico e pedi para o Herrera aquecer, porque ele iria entrar. Cheguei no vestiário e troquei. Viramos o jogo, ganhamos de 4 a 2 e o Herrera meteu três. E dali para frente ninguém pode mais discutir comigo a troca que eu estava fazendo. Ocorre que era um grande ídolo do clube por causa daquele gol de pênalti da cavadinha, mas naquele momento não dava mais. Se desse, até hoje o Pelé estava jogando no Santos! Porque não teve ninguém igual. Teve um momento que você tem que tomar uma decisão", completou.

Insatisfeito com a reserva, Loco Abreu acabou deixando o clube e se transferindo para o Figueirense.