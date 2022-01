Diretor de futebol do Botafogo - Eduardo Freeland - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Diretor de futebol do Botafogo - Eduardo Freeland Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/01/2022 12:37

Rio - Prestes a concluir o processo da venda da SAF ao empresário americano John Textor, o Botafogo mapeia o mercado em busca de possíveis reforços. Em entrevista ao site "GE", o diretor de futebol Eduardo Freeland detalhou as posições que o Glorioso pretende buscar novos jogadores.

"A gente está buscando jogadores para o meio, dois jogadores para o meio. Um mais defensivo, mas que tenha boa construção. Um cara que tenha bom passe, boa movimentação. A gente quer um mais ofensivo também, um cara que chegue mais ao ataque e que tenha intensidade alta, se possível, mas que tenha bom controle de bola", disse Freeland.

"A gente busca atacante pelo lado de velocidade, talvez até dois. A gente ainda não sabe se serão dois. Se possível, um mais construtor e outro de mais velocidade. Obviamente, o foco é entrega em número e elevação de nível técnico", completou.

Freeland também admitiu a possibilidade de contratar jogadores de defesa.

"Vamos olhar de forma mais ampla do que antes de termos a área de mercado no clube. Talvez a gente traga um zagueiro, talvez um lateral. Zagueiro tem de ser um cara que tenha imposição, mas saiba sair jogando. Em linhas gerais, abri um pouco a caixa preta. Isso tudo é no plano da ideia. É o perfil que a gente traçou", finalizou.