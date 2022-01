Botafogo analisa contratação de ex-lateral de clube alemão | Botafogo | O Dia

Marcelo Saracchi - Divulgação

Marcelo SaracchiDivulgação

Publicado 25/01/2022 15:10

Depois de Óscar Romero, o Botafogo está de olho em outro nome do mercado sul-americano que está livre. A bola da vez é Marcelo Saracchi, lateral-esquerdo uruguaio que deixou o RB Leipzig no fim do ano passado. O nome foi indicado e está sendo analisado pelo Alvinegro. As impressões iniciais foram positivas.



Houve um primeiro contato feito por um representante brasileiro junto ao estafe do uruguaio manifestando a possibilidade de atuar no Botafogo nessa semana. Saracchi, até aqui, não recebeu nenhuma proposta concreta.

O estafe do defensor se animou com a possibilidade por achar que o futebol brasileiro é forte o suficiente para o lateral retornar à Seleção Uruguaia. Matías Viña, com passagem recente pelo Palmeiras e atualmente na Roma-ITA, é um modelo que serve como exemplo.



O 'flerte' pode evoluir para contatos concretos nos próximos dias. O Botafogo está atrás de um lateral-esquerdo - apesar de não ser a prioridade máxima - e Saracchi, por estar livre no mercado, não demanda a necessidade do pagamento de uma taxa de transferência junto a outro clube. O Alvinegro considera a oportunidade de mercado como interessante.



O nome tem aprovação interna e está analisado. A questão passa muito de como os contatos com o estafe de Saracchi vão se desenrolar nos próximos dias. As duas partes estão com o 'radar ligado' sobre essa possibilidade.



Revelado pelo Danubio-URU, Saracchi foi vendido pelo River Plate ainda jovem e estourou no futebol argentino. Ele foi negociado junto ao RB Leipzig-ALE em 2018, mas não fez jus ao potencial depositado. Chegou a ser emprestado ao Galatasaray-TUR no ano passado e foi bem, marcando dois gols e dando seis assistências em 41 jogos.