Barreto acerta renovação com o Botafogo por dois anosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/01/2022 16:34

Rio - O Botafogo teve algumas mudanças desde o final do ano passado, quando se sagrou campeão do Brasileirão Série B. Do final de 2021 até hoje, 13 jogadores deixaram o Glorioso. São eles: Rafael Navarro, Cesinha, Gilvan, Luis Oyama, Matheus Frizzo, Marcinho, Pedro Castro, Rafael Moura, Ricardinho, Warley, Jonathan Lemos e Marco Antônio e Marcelo Benevenuto.

Nesta última semana, o Botafogo anunciou a permanência do volante Barreto, de 26 anos. O atleta, que pertencia ao Criciúma, teve 30% de seus direitos comprados pelo Glorioso, e comemorou a permanência no clube.

"Primeiramente é agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Muito feliz em retornar. Acredito que escrevi uma história legal e fico feliz em dar continuidade e estender o vínculo por mais dois anos. É muito gratificante jogar num time como o Botafogo e vai ficar na minha história. Muito feliz em renovar e poder ajudar meus companheiros novamente. Espero continuar sendo muito feliz", disse o atleta.

Barreto fechou com o Botafogo por mais duas temporadas. No entanto, o volante não estará disponível para o Técnico Enderson Moreira na partida de estreia do Campeonato Carioca, nesta terça-feira (25) contra o Boavista, no Nilton Santos. Por estar resolvendo questões burocráticas, Barreto pouco participou da pré-temporada do clube, que não teve tempo o suficiente para inscrever o atleta na primeira rodada da competição.