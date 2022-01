Durcesio Mello, presidente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O meia-atacante Óscar Romero, de 29 anos, irmão gêmeo do atacante Ángel Romero, com passagem pelo Corinthians, revelou o desejo de atuar no Brasil. Além disso, o estafe do jogador aguarda proposta do Botafogo. Entre as sondagens que recebeu, o Alvinegro é um dos clubes que ganhou mais o interesse do atleta. A informação é do portal TNT Sports.

O estafe do jogador aguarda a proposta do Alvinegro para avançar nas negociações. Por outro lado, ainda de acordo com o portal TNT Sports, Óscar Romero recebeu ofertas interessantes, mas o desejo de jogar no território brasileiro animou o meia-atacante.

Com passagens pelo Cerro Porteño, Racing e San Lorenzo, Óscar Romero está livre no mercado e pode reforçar o Botafogo. Em 2021, o jogador disputou 24 partidas, marcou dois gols e fez três assistências.