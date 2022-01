Gatito Fernández, goleiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Gatito Fernández, goleiro do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/01/2022 20:19

Rio - O técnico Enderson Moreira escalou a equipe titular do Botafogo para enfrentar o Boavista na estreia do Campeonato Carioca, às 21h, no Nilton Santos nesta terça-feira. O Alvinegro conta com o retorno do goleiro Gatito após lesão e do meia-atacante Luiz Fernando.

Escalação do Botafogo na estreia do Carioca Foto: Divulgação/Botafogo

Além desses dois jogadores, o volante Fabinho estreia como novo reforço do Botafogo e também o meio-campista Juninho, destaque do sub-20, é relacionado para o confronto da primeira rodada do Carioca.

Escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Rafael, Carli, Kanu e Carlinhos; Fabinho, Romildo e Juninho; Luiz Fernando, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves. Técnico: Enderson Moreira.