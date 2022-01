Óscar Romero - Foto: Divulgação/San Lorenzo

Publicado 25/01/2022 21:20

Rio - O destino do meia-atacante Óscar Romero, de 29 anos, pode ser decidido nesta quinta-feira. Vestir o uniforme do Botafogo agrada o jogador, mas o Alvinegro precisa ainda formalizar uma proposta. Além do clube carioca, o Charlotte FC, dos Estados Unidos, ofereceu uma oferta pelo atleta. A informação é do jornalista argentino Fernando Czyz, do site “Doble Amarilla” e da Agência EFE.

A proposta do clube americano pode permitir com que Óscar Romero atue ao lado de seu irmão gêmeo, Ángel Romero, ex-atacante do Corinthians. Por outro lado, caso a negociação não avance, o estafe do jogador pode mirar em uma futura negociação com o Botafogo, que ainda irá encaminhar uma oferta.

De acordo com o portal TNT Sports, Óscar Romero gostou do projeto do Botafogo, e não citou o possível interesse do Santos. Além disso, o atleta tem o desejo de atuar no Brasil, porém, caso as tratativas não avancem, o destino do meia-atacante pode ser os Estados Unidos.