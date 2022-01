Boavista e Botafogo ficaram no empate - Daniel Castelo Branco

Publicado 25/01/2022 23:07

Em jogo que marcou a abertura do Campeonato Carioca 2022, Boavista e Botafogo se enfrentaram no Nilton Santos. Apesar de a partida ter sido disputada no estádio do Alvinegro, o mando de campo foi do time de Bacaxá, que vendeu o mando de campo para um grupo de empresários realizarem o evento. E o duelo foi duro de se ver, sobretudo no segundo tempo.

A partida terminou empatada em 1 a 1, o que foi um resultado justo pelo o que as duas equipes apresentaram durante os 90 minutos, que foram de dar sono. Kadu Fernandes abriu o placar para o Boavista e Carlinhos empatou para o Botafogo. Ambos foram marcados na etapa inicial.

O primeiro jogo de perigo da partida foi do Boavista logo aos cinco minutos. Marquinhos recebeu aberto na esquerda, com a marcação de Rafael, mas pedalou para cima do lateral alvinegro, ultrapassou e cruzou, mas Carli apareceu bem para tirar e afastar a bola.

Aos dez minutos, o Botafogo respondeu. Luiz Fernando pegou a bola e tocou para a entrada da área. Juninho fez o corta luz e Fabinho encheu o pé para a boa defesa do goleiro Fernando. Aos 13, a partida foi paralisada porque refletores do Nilton Santos localizados no Setor Leste apagaram.

Após 12 minutos com o duelo parado, os refletores voltaram a ficar ligados, e a bola voltou a rolar no Niltão. Mas, o time do Botafogo continuou desligado e viu o Boavista abrir o placar. Marquinho cobrou escanteio rasteiro no bico da grande área para Wellington Silva. Ele cruzou na segunda trave para Kadu Fernandes. O zagueiro escorou para a área até Di María. Ele cabeceou, acertou a trave e Kadu Fernandes aproveitou a sobra para estufar a rede.

Mas o Alvinegro reagiu a tempo e conseguiu empatar quatro minutos depois, aos 32. Rafael acionou Diego Gonçalves na ponta direita, que cruzou na segunda trave para Carlinhos. O lateral subiu muito e cabeceou firme na gaveta do Boavista. Belo gol no Nilton Santos.

O time de Enderson Moreira manteve a postura ofensiva e, aos 41, quase conseguiu virar o marcador. Luiz Fernando roubou a bola no campo de ataque e tocou para Matheus Nascimento. O garoto dominou, ajeitou o corpo e bateu forte, mas a bola foi à esquerda do gol de Fernando.

No fim da etapa final, o lateral Rafael sentiu problema físico na panturrilha esquerda e saiu de campo sentindo muitas dores, sem conseguir colocar o pé no chão. O jogador foi substituído por Daniel Borges ainda no intervalo.

Na segunda etapa, um jogo apático, com as duas equipes em ritmo de pré-temporada e sem grandes emoções. Aos oito minutos, Matheus Nascimento abriu na direita e tocou para Diego Gonçalves na entrada da área. O atacante bateu, mas a bola saiu mascada e não chegou ao gol do Boavista.

As duas equipes demonstraram um futebol pífio, digno de dar sono, na etapa final pra os poucos mais de 2 mil torcedores que marcaram presença no Nilton Santos. Chegou a um determinado momento que o Boavista demonstrava felicidade pelo resultado e o Botafogo pouco fazia para conseguir a vitória na estreia do Carioca. Resultado? nada aconteceu, e os dois times ficaram no empate.

O Botafogo volta a campo no domingo para encarar o Bangu, novamente no Nilton Santos, às 16h, pela segunda rodada do Carioca. Já o Boavista pega o Vasco, no dia 29, em São Januário, às 21h.