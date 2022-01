Enderson admite estreia ruim do Botafogo no Carioca: 'Estamos insatisfeitos' | Botafogo | O Dia

Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Enderson MoreiraVitor Silva/ Botafogo

Publicado 26/01/2022 09:28

Rio - O técnico Enderson Moreira lamentou o empate do Botafogo com o Boavista na estreia do Campeonato Carioca, na noite da última terça-feira, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista após a partida, o treinador admitiu a exibição ruim e lamentou ainda não poder contar com a equipe que considera ideal.

"Claro que a gente queria, nesse momento, estar com uma equipe um pouco diferente, contar com alguns jogadores que tínhamos conversado, contatado... E temos a ideia muito clara de fazer esse Estadual de maneira bem competitiva. Não estamos aqui para fazer teste. Sabemos muito bem a grandeza do Botafogo e precisamos sempre ter equipes que possam buscar título e as primeiras colocações. O clube vive, hoje, um período de transição, que é terrível para nós que estamos aqui porque não conseguimos dar um passo à frente porque tem situações que precisam ser definidas", afirmou Enderson.

"Hoje temos um novo dono, estamos aguardando um pouco o que são as novas diretrizes. Com certeza queríamos ter uma equipe com jogadores com boa experiência, isso seria importante para os meninos, seria um espelho para eles. Mas a gente não teve e era uma preocupação minha desde o ano passado que a gente pudesse, já nesse início, ter uma equipe bem competitiva, madura e bem preparada para disputar o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e o Brasileiro. Não podemos, infelizmente, esperar um time para o Brasileiro porque o Estadual é extremamente importante", completou.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, contra o Bangu, às 16h, no Estádio Nilton Santos.