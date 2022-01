Óscar Romero - Foto: Buda Mendes/AFP

Óscar RomeroFoto: Buda Mendes/AFP

Publicado 26/01/2022 12:52 | Atualizado 26/01/2022 12:54

Rio - Concorrente do Botafogo na negociação pelo paraguaio Óscar Romero, o Boca Juniors desistiu de negociar com o jogador e abriu caminho para o Alvinegro avançar nas tratativas. A informação é do site "Torcedores.com".

De acordo com a publicação, a diretoria Xeneize alegou uma espécie de leilão feito pelo estafe de Romero. O meio-campista havia iniciado as negociações com uma pedida salarial na casa dos US$ 240 mil por mês no Boca (cerca de R$ 1,3 milhão), além de luvas acima dos US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões).

Além do clube argentino, um rival brasileiro também está na jogada. Nos últimos dias, o Santos apresentou proposta pelo meia ex-San Lorenzo, mas os valores iniciais apresentados pelo Alvinegro carioca foram considerados superiores.

Já o Botafogo ainda está na fase de apresentar os valores para Óscar Romero, mas apostando no projeto esportivo do jogador no futebol brasileiro visando sua sequência na Seleção Paraguaia. Sem contrato, o clube não teria custos ao contratar o jogador, o que é bem visto nos corredores do Estádio Nilton Santos.

A diretoria Alvinegra está confiante por um desfecho positivo nas negociações com o meia da Seleção Paraguaia e aguarda a viabilidade financeira para apresentar os valores finais e assinar com Óscar Romero. O clube de General Severiano mantém conversas com Rafael Carioca, do Tigres-MEX, Elkeson, sem clube, e Marcelo Saracchi, ex-Leipizig, da Alemanha.