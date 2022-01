Proposta do Botafogo agrada Elkeson, mas clube vê transição para SAF atrapalhar desfecho | Botafogo | O Dia

Elkeson - Reprodução

Publicado 26/01/2022 14:58

Rio - Os novos números apresentados pelo Botafogo para tentar contratar Elkeson agradaram tanto o jogador quanto o estafe do atleta... mas o clube ainda não pode oficializar a coisa. Em processo de transição para a chegada de John Textor, investidor que comprou a SAF do Alvinegro, o clube está em um momento que impede de fazer 'movimentos concretos' no mercado.

Dirigentes do Botafogo conversaram com representantes do atacante na última terça-feira, antes da partida contra o Boavista, pela estreia do Campeonato Carioca. Os números foram aumentados em relação à primeira proposta, feita em dezembro.

As cifras apresentadas chegaram perto daquilo que o estafe do jogador havia pedido antes e a coisa caminhou para um entendimento mútuo. Na hora de "fechar o caixão", contudo, o Botafogo não pode fazê-lo. Por estar no processo de transição para a chegada de Textor, o clube está em um momento de troca de burocracia interna que o 'congela' de movimentos bruscos no mercado.



O aporte financeiro ainda não chegou por inteiro e a equipe de Textor ainda analisa os documentos para a assinatura definitiva da compra da SAF, então o Botafogo está no "meio do caminho" entre o modelo de gestão antigo e o novo. A coisa não anda para nenhum lado.

O Botafogo mantém contatos praticamente diários com representantes de Elkeson, mas sabe que não existe como "ter preferência" pelo jogador. O clube sabe que se outra equipe chegar e oferecer cifras parecidas vai levá-lo. Internamente, há uma pressão para que os movimentos burocráticos caminhem com o discurso de melhora do elenco para a temporada 2022.



Enderson Moreira, inclusive, comentou sobre o assunto em coletiva na última terça-feira. O treinador afirmou que esse processo de transição com John Textor impede que o Botafogo faça contratações, mas que os jogadores já estão mapeados. O clube continua atrás de Elkeson.