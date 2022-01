Tomate deve assinar com o Botafogo até o fim de 2022 - Arquivo Pessoal

Publicado 26/01/2022 17:38

Rio - O goleiro Tomate, do Andirá-AC, está de malas prontas para encarar o maior desafio da sua curta carreira. A partir de fevereiro, o arqueiro deve defender as cores do Botafogo nas categorias de base. É o que informa Civaldo Nery, diretor do Andirá, em entrevista ao "GE".

"Estou aguardando o Botafogo fazer a solicitação do empréstimo dele, aí o Botafogo fazendo a solicitação do empréstimo a gente vai lá assinar o contrato. Mas ele só vai mesmo no final de fevereiro, que é quando eles voltam porque estão de férias. Já tá tudo se encaminhando", disse o dirigente.

Tomate renovou seu contrato com o clube do Acre por mais duas temporadas e será repassado ao Botafogo por empréstimo de um ano. O jogador chega ao clube de General Severiano com passe fixado e será avaliado ao longo da temporada do time sub-20.

O jovem de 18 anos ganhou destaque na Copinha no duelo contra o Atlético-MG, quando era um dos melhores em campo. Tomate foi substituído assim que o árbitro do jogo assinalou pênalti para o Galo. Na ocasião, o arqueiro chorou do lado de fora do gramado por não ter a oportunidade de tentar defender o pênalti.