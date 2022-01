Rafael, lateral-direito do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rafael, lateral-direito do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/01/2022 10:01

Rio - O lateral Rafael foi submetido à uma cirurgia por conta do rompimento do tendão de Aquiles, na noite da última quarta-feira, em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo o Botafogo, o procedimento foi considerado um sucesso e ele receberá alta já nesta quinta.

“A cirurgia do lateral-direito Rafael ocorreu conforme o planejado no pré-operatório. O procedimento reparou o tendão calcâneo do pé esquerdo. O atleta passará a noite no hospital e terá alta durante esta quinta-feira (27). Desejamos plena recuperação ao nosso camisa 7“, disse o clube.

Oficialmente, o Botafogo não estipulou uma projeção para o retorno de Rafael aos gramados. No entanto, lesões deste tipo costumam levar, pelo menos, seis meses de recuperação. O jogador se machucou na estreia do Campeonato Carioca, contra o Boavista, na última terça-feira.

Rafael chegou ao Botafogo em setembro cercado de expectativa, mas sofreu por conta das lesões. Até o momento, foram apenas cinco jogos com a camisa alvinegra.