Gustavo Sauer recebeu alta do hospital e já está em casaReprodução: Instagram/Gustavo Sauer

Publicado 30/07/2022 11:07

Rio - Na última sexta-feira, o meia-atacante Gustavo Sauer, do Botafogo, recebeu alta do hospital após ficar internado por conta de um quatro infeccioso no tornozelo esquerdo. Em sua rede social, o jogador postou uma foto ao lado de sua família para anunciar seu retorno à casa. "Depois de um longo tempo no hospital, enfim em casa, graças a Deus!", escreveu.

Gustavo Sauer havia passado por uma artroscopia no tornozelo esquerdo que o deixou afastado por quase dois meses. Ele chegou a voltar a campo e atuar contra o América-MG e Santos, mas apresentou uma infecção que o levou para o hospital. Desta vez, apesar da alta médica, o atleta não possui previsão de retorno aos gramados.

No último sábado, quando o Botafogo venceu o Athletico-PR por 2 a 0 no Nilton Santos, os jogadores alvinegros dedicaram o triunfo ao companheiro de equipe, que passava por complicações no hospital.