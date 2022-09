Rafael sofreu a contusão em choque durante Botafogo x Fortaleza - Divulgação/Botafogo

Publicado 07/09/2022 10:45

O Botafogo informou que a cirurgia de Rafael, na manhã desta quarta-feira (7), foi um sucesso. Os médicos do clube acompanharam o procedimento e o lateral passa bem, já podendo dar início à recuperação.



Um prazo de retorno não foi divulgado, mas a tendência é que Rafael volte a ficar à disposição em aproximadamente um mês. Com um trauma craniofacial, ele passou por uma cirurgia parecida com a do companheiro Victor Cuesta, que ficou 20 dias afastado dos gramados.



Assim como o zagueiro, o lateral terá que utilizar uma máscara protetora durante os treinos e os jogos por um período. Antes de ser liberado para treinos com bola, poderá fazer trabalhos físicos.

Rafael teve um choque com Thiago Galhardo, antes dos 30 minutos de jogo com o Fortaleza, no domingo, e ficará mais um tempo parado, justamente quando retornava ao Botafogo após uma cirurgia no tendão de Aquiles, no começo de 2022.