Luís Castro chegou ao Botafogo no fim de marçoVitor Silva/ Botafogo

Publicado 07/09/2022 16:41

Em sua primeira experiência no futebol brasileiro, Luís Castro teve que se deparar com algumas reações raivosas de torcedores, das quais não estava acostumado. E o diretor executivo de futebol do Botafogo, André Mazzuco, revelou como o treinador português recebeu um desses momentos de ira dos alvinegros, durante um jogo no Nilton Santos.



"Luís Castro saiu de um jogo do Botafogo e foi agraciado por torcedores que fizeram ele chegar branco no vestiário. Ele chegou esbravejando e falou: 'O pá, nunca fui xingado desse jeito na minha vida toda. Nunca fui mandado para esse lugar'", contou Mazzuco durante palestra no congresso Brasil Futebol Expo 2022, segundo o site da ESPN.



Com altos e baixos nesse início de trabalho pelo Botafogo, Luís Castro sofreu muitas críticas dos torcedores com os resultados ruins, em meio à reformulação do elenco. O treinador tem 28 partidas pelo clube, com 10 vitórias, seis empates e 12 derrotas.