Troféu do Brasileiro - Divulgação / CBF

Troféu do BrasileiroDivulgação / CBF

Publicado 29/07/2024 10:00 | Atualizado 29/07/2024 10:04

Rio - Líder e vice-líder do Brasileiro, Flamengo e Botafogo são os dois clubes com mais possibilidade de título da competição. O Rubro-Negro aparece em primeiro lugar com 37%, logo atrás, o Alvinegro tem 28% de chances de ser campeão nacional novamente. As informações são do "Infobola", portal do matemático Tristão Garcia.

Em posições mais distantes, Vasco e Fluminense não tem chances de conquistar a taça. Atrás dos dois clubes do Rio aparece o Cruzeiro. A Raposa tem 19% de possibilidades e está na frente de Palmeiras e Fortaleza, que o superam na tabela. O bicampeão brasileiro aparece com 5% e o clube nordestino com 7%.



São Paulo, Bahia, Atlético-MG e Athletico-PR ainda alimentam esperança, porém, suas possibilidades são pequenas. De acordo com o "Infobola", cada um destes clubes tem 1% de chances de ser campeão do Brasileiro neste momento.



Luta contra o Z-4

Em reação no Brasileiro, o Fluminense ainda aparece como a segunda equipe com mais risco de queda. De acordo com o "Infobola", o Tricolor tem 53% de possibilidades de disputar a Série B no ano que vem. Em situação pior só o Atlético-GO, que tem 95%, e está em último lugar.

Em 11º lugar, o Vasco ainda tem seu perigo. O Cruz-Maltino aparece com 10% de risco. Na zona de rebaixamento, Cuiabá, com 45%, e Vitória, com 51%, completam a lista dos clubes que estão em situação mais delicada de acordo com o "Infobola".

Por fim, os gigantes Grêmio e Corinthians com 45% e 42%, respectivamente, estão longe de uma situação confortável. Em seguida vem o Juventude com 26%. O Criciúma aparece com 16% de risco. Depois vem o Internacional com 10%, o Bragantino com 4%, o Atlético-MG com 2% e o Athletico-PR fecha a lista da equipes que ainda correm algum risco com 1%.