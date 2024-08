Comemoração do Juventude - Divulgação/X @ECJuventude

Comemoração do JuventudeDivulgação/X @ECJuventude

Publicado 11/08/2024 14:52

Coisa boa é receber o filho em casa no #DiaDosPais né?



Fernando Alves/ECJ pic.twitter.com/YapppZmA5E — E.C. Juventude (@ECJuventude) August 11, 2024

A última vitória do Botafogo sobre o Juve no Alfredo Jaconi aconteceu há quase 28 anos . No dia 16 de novembro de 1996, pelo Brasileirão, o Glorioso bateu o adversário por 5 a 3, com gols de Djair, Bruno Carvalho, Bentinho (duas vezes) e Túlio Maravilha. Lauro, Jean Carlos e Fernando Rech marcaram para os gaúchos.

Além do longo jejum, o time de Caxias do Sul foi algoz do Alvinegro na final da Copa do Brasil de 1999. O Botafogo perdeu o jogo de ida, no Alfredo Jaconi, por 2 a 1 e ficou no empate sem gols na partida da volta, no Maracanã. Assim, ficou com o vice daquele ano.