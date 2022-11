Astro da seleção francesa, Benzema está fora da Copa do Mundo do Catar - FOTO:

Publicado 20/11/2022 09:37





Em entrevista ao canal francês "Téléfoot", o treinador afirmou que a França tentará o tricampeonato com 25 jogadores no elenco. Ele não justificou a decisão. Porém, o pedido de troca pode ser feito à Fifa até segunda-feira, caso ele mude de ideia. Didier Deschamps decidiu que não vai chamar outro jogador para o lugar de Karim Benzema, que devido a uma lesão muscular foi cortado da Copa do Mundo do Catar Em entrevista ao canal francês "Téléfoot", o treinador afirmou que a França tentará o tricampeonato com 25 jogadores no elenco. Ele não justificou a decisão. Porém, o pedido de troca pode ser feito à Fifa até segunda-feira, caso ele mude de ideia.

O problema para chegar ao título, porém, são os desfalques. Além de Benzema, Pogba, Kanté, Kimpembe e Nkunku ficaram de fora também por conta de lesões.



Escolhido melhor jogador do mundo neste ano, Benzema voltou a sentir problemas musculares na coxa esquerda no sábado. Os médicos franceses realizaram exames e constataram que o craque não teria condições de disputar o Mundial.



"Nunca desisti na minha vida, mas esta noite tenho de pensar na equipe como sempre fiz. Por isso, a razão diz-me para deixar o meu lugar para alguém que possa ajudar o nosso grupo a fazer um bom Mundial. Obrigado por todas as mensagens de apoio", escreveu atacante do Real Madrid no Instagram.