Estoque de cervejas da Budweiser que seria vendido no CatarDivulgação

Publicado 19/11/2022 19:22

Na última sexta-feira, as autoridades do Catar proibiram o consumo de cerveja nos arredores dos estádios da Copa do Mundo. Com isso, a Budweiser, grande patrocinadora da competição, anunciou em seu Twitter que o país campeão levará pra casa todo o estoque que estava reservado para vendas no país.



New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

Cerveja com álcool no Catar só poderá ser consumida no Fan Fest e apenas em um período de quatro horas, entre 19h e 1h do horário local. Quem estiver nos camarotes dos estádios também terão essa 'vantagem', porém, serão vendidos apenas quatro copos por pessoa, para evitar o excesso de consumo. O valor do copo de meio litro segue em torno de R$ 75."Novo dia, novo Tweet. O país vencedor fica com as Buds. Quem vai levar?"