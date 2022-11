Neymar coloca sexta estrela no escudo da CBF - Reprodução

Publicado 19/11/2022 18:48

Rio - Antes de desembarcar no Catar, na tarde deste sábado , Neymar mostrou confiança na conquista do hexacampeonato pela seleção brasileira. Ainda no voo rumo ao país da Copa, o camisa 10 compartilhou uma imagem do escudo da CBF estampado em seu short e aproveitou para colocar uma sexta estrela no local, em referência à possível conquista.

O avião que levou a delegação brasileira pousou em Doha por volta das 17h10 (de Brasília). O primeiro a descer da aeronave foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues. Em seguida, Tite e os membros de sua comissão técnica apareceram. Por fim, os 26 jogadores desembarcaram e entraram no ônibus, que seguiu para o hotel que servirá de concentração para o Brasil em Doha.



Como a Seleção chegou ao Catar já no início da madrugada pelo horário local, as primeiras atividades no país da Copa acontecerão somente neste domingo. O grupo treinará na parte da tarde no Grand Hamad Stadium, que será a base da Brasil durante todo o torneio.

O Brasil estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia, no Estádio Lusail. Suíça e Camarões completam o Grupo H.