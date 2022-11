Dragan Stojkovic - ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 19/11/2022 16:57

Rio - Adversária do Brasil na estreia da Copa do Mundo, a Sérvia desembarcou no Catar na tarde deste sábado. Na chegada ao país do Mundial, o técnico Dragan Stojkovic ignorou o favoritismo de sua equipe para se classificar às oitavas de final como segunda colocada no grupo da Seleção e preferiu não fazer projeções.

"Não gosto de previsões, nem estou muito interessado nisso. Viemos aqui para mostrar que temos qualidade e que temos que ir o mais longe possível. A gente vai jogo a jogo. Quem nos vê como vocês veem, isso é problema de vocês. Se seremos favoritos ou azarões, é totalmente irrelevante", declarou Stojkovic.

"É importante como jogamos e como queremos representar a Sérvia. Nós sabemos o que fazer. Vamos tentar ganhar um número suficiente de pontos que nos permitam passar de fase", completou o treinador.

Brasil e Sérvia se enfrentam na próxima quinta-feira, às 16h, no Estádio Lusail. Suíça e Camarões são as equipes que completam o Grupo G.