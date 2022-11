Daley Blind em treno da Holanda - Alberto PIZZOLI / AFP

Daley Blind em treno da HolandaAlberto PIZZOLI / AFP

Publicado 19/11/2022 15:39

Rio - Às vésperas de jogar sua segunda Copa do Mundo, o zagueiro Daley Blind, da Holanda, recordou o Mundial de 2014, no Brasil. Ao falar sobre o encontro que teve com migrantes operários durante um evento no Catar, o defensor relembrou o impacto que teve com as favelas brasileiras há oito anos.

"Foi uma experiência incrível. Você vê ao seu redor que tipo de edifícios existem, que foram realmente construídos. Também foi assim no Brasil, em 2014. A favela era muito próxima, e perto dos estádios, as pessoas moravam em barracos. Então, era muito confrontador. Aqui se viu menos diretamente", disse Blind.



Um dos nomes mais experientes da seleção holandesa, o zagueiro, de 32 anos, acredita que a Laranja Mecânica chega mais madura ao Catar, após ter ficado de fora do Mundial de 2018, na Rússia.

“Em 2014 eu era um garoto. Agora tenho um outro papel. Estou mais experiente, mais velho. O grupo de 2014 era bem unido, e este também é. Naquela época, a gente tinha caras experientes como Sneijder, Robben, Van Persie e Nigel de Jong. Agora o equilíbrio no grupo é diferente. Talvez eu não devesse dizer isso, mas é quase um grupo de amigos", completou.

A Holanda estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira, às 13h, contra Senegal. A equipe europeia ainda enfrentará Equador e o anfitrião Catar na fase de grupos.