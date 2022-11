Gabriel Jesus em atividade realizada pela Seleção em Turim, na Itália, na reta final da preparação para a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/11/2022

Rio - Um dos destaques do futebol inglês na temporada 2022/2023, com a camisa do Arsenal, o atacante Gabriel Jesus contou com espaço na convocação do técnico Tite e chega ao Catar para espantar um antigo cenário com a camisa da seleção brasileira.

No Mundial de 2018, na Rússia, quando já brilhava pelo Manchester City, seu ex-clube, Gabriel chegou com status de camisa nove titular da Amarelinha, mas passou em branco nos cinco jogos - o Brasil caiu nas quartas de final após perder pro 2 a 1 para a Bélgica. As comparações com Fred, eterno ídolo do Fluminense, que viveu o mesmo drama quatro anos antes, não demoraram.





A seleção brasileira vem de duas Copas do Mundo em que centroavantes considerados titulares não anotaram tentos. Jesus, mesmo que não conte com tal posto (Richarlison aparece como favorito à titularidade), chega ao Catar para quebrar tal escrita.

Os números do atacante são considerados bons em sua primeira temporada pelo Arsenal sob o comando de Mikel Arteta. São 20 jogos, cinco gols marcados e sete assistências distribuídas. A parte tática foi aprimorada nos Gunners e ele se tornou referência na Inglaterra.

Gabriel Jesus estreou pela seleção brasileira no dia 01/09/2016, contra o Equador, na vitória por 3 a 0, pela primeira rodada das Eliminatórias para o Mundial de 2018. Na ocasião, o jovem balançou a rede duas vezes.

Ao todo, são 56 aparições pela Seleção, com 19 gols marcados e 13 assistências. Mais experiente e carregando status de um dos melhores brasileiros em atividade na Europa, o atacante exala confiança para ser peça importante na campanha rumo ao hexa.