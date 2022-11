Copa do Catar promete ter grande aumento no número de apostadores esportivos - DAVID GANNON / AFP

Publicado 19/11/2022 10:00 | Atualizado 19/11/2022 10:08

Rio - A Copa do Mundo do Catar terá uma grande novidade em relação aos Mundiais anteriores. Neste ano, o torneio organizado pela Fifa terá o maior número de apostadores esportivos, especialmente no Brasil, onde a prática vem aumentando a cada dia e promete movimentar milhões de reais nas casas de apostas virtuais.

Diversas opções de apostas — conhecidos no meio como "mercados" — foram abertos para a Copa. Seja para o vencedor dos jogos, o campeão, ou até mesmo para qual seleção será eliminada em uma cobrança de pênaltis, os apostadores podem tentar obter lucros de diversas formas. No entanto, é importante atentar-se aos riscos das apostas, como o vício.

A reportagem do Jornal O Dia conversou com o tipster Caio Cabral, popularmente conhecido como Cabreloa. Com mais de 80 mil seguidores em suas redes sociais, Caio vive de apostas esportivas e compartilha dicas diariamente em suas contas no Twitter e no Instagram.

Caio "Cabreloa" é um dos maiores apostadores esportivos do país Reprodução/Instagram @caaiocabral

"A Copa do Mundo é um evento que acontece de quatro em quatro anos, e é de curta duração. Então, é muito difícil o apostador achar apostas de valor em eventos como esse. Mas a graça das apostas também é a parte recreativa. O principal trabalho que eu faço é de conscientização nas apostas. Tento ao máximo aconselhar aos apostadores iniciantes para não gerarem tantas expectativas nesses eventos mundiais e tratar apostas esportivas como um processo, pois a chance de você quebrar a cara achando que ficará rico de uma hora pra outra, ou porque acha que entende do esporte é grande!", disse, antes de completar com outras dicas:

"Minhas principais dicas, ainda mais num evento como esse, são cautela, gestão de banca, acompanhar todos os jogos para ter uma melhor análise de como as seleções estão se portando e a mais importante de todas: cuidado. Tenha cuidado, pois um evento desse, as casas de apostas vão tentar te induzir ao máximo a apostar. Abrirá diversos mercados como forma de tentação pro apostador crescer o olho e depositar o dinheiro dele por achismo. E com isso, a casa ganhar de diversas formas", comentou o tipster.

O número de apostadores iniciantes devem aumentar bastante nesta Copa do Mundo. Para o salva-vidas Renzo Delvaux, que irá apostar pela primeira vez em uma edição do Mundial, a possibilidade de fazer seus palpites no maior evento esportivo do planeta pode aumentar, ainda mais, a chance de se obter lucro.

"Irei apostar em uma banca maior, por ser um evento que ocorre apenas a cada quatro anos. Apostar no maior evento de futebol é diferente e desafiador para mim. Comecei a apostar para ter uma renda extra, e acabei gostando, e, por isso, estou ansioso para a Copa. Mas vou entender a minha realidade financeira, e farei a gestão de banca para apostar com cautela", disse.

Entre os diversos mercados disponíveis para os apostadores, muitos optam por apostar em quem será o campeão do Mundial. Nas principais casas de apostas, Brasil, Argentina, França e Inglaterra aparecem como as favoritas para o título. Já Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar e Karim Benzema são marcados como os principais candidatos ao prêmio de artilheiro da competição.

*Estagiário sob supervisão de Lucas Felbinger