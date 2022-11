Robert Lewandowski em entrevista no Catar - ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 18/11/2022 19:33

Rio - O atacante Robert Lewandowski se irritou com um jornalista durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, no Catar. Tudo começou quando o repórter perguntou ao polonês sobre um possível atrito com Lionel Messi, já que o centroavante alfinetou o argentino sobre o prêmio Bola de Ouro de 2021. Ao ser questionado se cumprimentaria o camisa 10 da Argentina, Lewa não gostou nada e bateu boca com o profissional.

Veja o diálogo entre os dois:

Repórter: "Se você puder mostrar que está tudo certo com Messi após o que disse na Bola de Ouro, e o Messi respondeu ou não? Tudo está certo com isso ou não?"

Lewandowski: "Por que não? Por que eu não o cumprimentaria? Entre Messi e eu está tudo certo. Não tenho nada contra ele, nunca tive. Por que você está fazendo uma pergunta como essa?"

Repórter: "Só porque você falou sobre o que Messi disse..."

Lewandowski: "O que eu disse?"

Repórter: "Você disse que o Messi falou que você precisava ganhar a Bola de Ouro, mas ele não votou em você"

Lewandowski: "Quando eu disse isso? Onde eu disse isso? Quando e onde?"

Repórter: "Ah, então você não falou sobre isso, ok..."

Lewandowski: "Não. Não me lembro de ter falado isso. Talvez você tenha visto no Instagram que alguém falou isso, mas não eu"

A FALA DE LEWA

Apesar da irritação na coletiva, Lewandowski realmente alfinetou Messi sobre o prêmio. Em entrevista ao ao Pilka Nozna, veículo polonês, o artilheiro afirmou que o jogador do Paris Saint-Germain quebrou sua promessa ao não votar nele para levar o prêmio Bola de Ouro.

"Eu votei nele [Messi] porque aprecio o que ele fez este ano e antes. Messi disse que votaria em mim para a Bola de Ouro, seu ponto de vista mudou depois? Não sei. Não tenho queixas, ele tomou sua decisão e é isso. De qualquer forma, ganhei o prêmio, então foi mais fácil para mim aceitá-lo", afirmou Lewandowski.