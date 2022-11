Declan Rice - Paul ELLIS / AFP

Publicado 18/11/2022 18:35

Rio - O volante Declan Rice mostrou sua confiança de que a Inglaterra irá conquistar a Copa do Mundo do Catar de um jeito, no mínimo, inusitado. O jogador revelou ter viajado com uma mala vazia ao país para levar a taça de campeão do mundo na volta ao Reino Unido, após a final do dia 18 de dezembro.

"Não há nada nessa aqui. É uma mala reserva. Espero levar para casa o troféu da Copa nela", brincou o jogador do West Ham ao chegar na concentração inglesa em Doha.



Declan Rice, de apenas 23 anos, é um jogador importante no esquema tático do técnico Gareth Southgate. Ele é visto como peça fundamental para que a Inglaterra possa chegar ao bicampeonato. O único título inglês veio em 1966.

A Inglaterra será uma das primeiras seleções a estrear na Copa do Mundo. O primeiro jogo será na próxima segunda-feira, às 10h, contra o Irã. Os britânicos ainda terão pela frente na fase de grupos Estados Unidos e País de Gales.