Seleção de Gana chegou ao Catar cheia de estiloReprodução

Publicado 18/11/2022 16:17 | Atualizado 18/11/2022 16:37

Rio - Cheia de estilo, a seleção de Gana desembarcou nesta sexta-feira em Doha, no Catar, para a disputa da Copa do Mundo. Os jogadores chegaram à sede do Mundial vestidos com Fugus, roupas típicas do povo do norte do país africano que costumam ser utilizadas em ocasiões solenes, com o intuito de representar força, coragem e liderança.

fotogaleria VEJA FOTOS DO DESEMBARQUE DA SELEÇÃO DE GANA:

"É uma sensação boa (chegar para a disputa da Copa do Mundo). As emoções são tão fortes que chega a ser uma loucura, mas estamos prontos para trabalhar e prontos para dar o nosso melhor", disse o atacante Semenyo no desembarque.

Na chegada à concentração em Doha, os ganeses foram recebidos por muitos torcedores. A seleção compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais.



O caminho de Gana não será nada fácil no Mundial. Os africanos estão no Grupo H, ao lado de Portugal, Uruguai e Coréia do Sul. A estreia será na próxima quinta-feira, contra os portugueses, às 13h.