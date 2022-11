Seleção da Holanda é a favorita para o primeiro lugar no Grupo A da Copa do Mundo - AFP

Publicado 18/11/2022 14:43 | Atualizado 18/11/2022 14:44

A seleção holandesa realizará leilões dos uniformes utilizados Copa do Mundo para apoiar os trabalhadores imigrantes no Catar. A Federação de Futebol da Holanda (KNVB) informou que consultou os jogadores e decidiu que os lucros serão para melhorar a situação dos profissionais envolvidos. Em entrevista coletiva, o zagueiro Virgil van Dijk comentou sobre o tema.

"Não passou despercebido a ninguém que facilitar o torneio tem tido um enorme impacto sobre os trabalhadores migrantes no Catar. Eles têm trabalhado em estádios, infraestrutura e hospedagem em condições muito difíceis. Lembraremos disso durante todas as nossas atividades lá. Está claro para todos que essas condições realmente precisam melhorar", disse o jogador e líder do elenco.





"Esperamos que nossa presença contribua para as mudanças em andamento. Muito já foi feito das salas de reuniões para melhorar a situação dos trabalhadores migrantes. Mas nós também queremos dar uma contribuição concreta a partir do vestiário", completou.

A federação critica as condições de trabalho e os tratamentos dos direitos humanos no país-sede da Copa, onde os trabalhadores locais e estrangeiros integram a maior parte da população. A ONG Human Rights Watch (HRW) voltou a responsabilizar a Fifa por uma Copa do Mundo "manchada por abusos" dias antes do início do torneio.