Jogadores da Inglaterra sofrem com clima no CatarReprodução

Publicado 18/11/2022 12:50 | Atualizado 18/11/2022 12:53

Rio - Os jogadores da seleção inglesa estão sofrendo para conseguirem se adaptar ao clima do Catar. Durante o treino desta sexta-feira, em Doha, os atletas do time de Gareth Southgate precisaram recorrer a um climatizador para se refrescar devido à temperatura elevada no país-sede da Copa do Mundo.

Trent Alexander-Arnold, Ben White, Connor Coady, Jude Bellingham e Callum Wilson foram alguns dos jogadores que apareceram se refrescando no vídeo que foi divulgado pela seleção inglesa nas redes sociais. Durante o dia, os termômetros em Doha têm marcado 33 graus, e no período da noite, 21.



Vale lembrar que o motivo da Copa do Mundo estar sendo disputada no fim do ano é justamente o calor. Normalmente, o Mundial é disputado entre junho e julho, período de verão no Catar, o que fez com que a Fifa optasse pela mudança.

Uma das favoritas ao título da Copa, a Inglaterra estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira, às 10h, contra o Irã. Estados Unidos e País de Gales completam o Grupo B.