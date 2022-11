Vinicius Junior - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/11/2022 12:00 | Atualizado 18/11/2022 12:17

Rio - O atacante Vinicius Junior, um dos protagonistas do Brasil na Copa do Mundo, revelou em entrevista à agência Reuters que temia se machucar e perder a Copa do Mundo. De acordo com o ex-jogador do Flamengo, alguns rivais passaram da conta. "Rodrygo e eu sofremos muito nos últimos jogos, temíamos o pior, nos machucar e perder a Copa do Mundo. O que acontece em campo fica em campo, mas alguns foram longe demais. Você pode entrar forte, mas alguns foram sujos", afirmou ele.

Vini, porém, disse entender o seu atual momento e o motivo da perseguição dos adversários. Além disso, apontou que Neymar é um grande exemplo.



"Quando você começa a ser um jogador importante, os rivais te marcam com mais força e você tem que aprender a lidar. Aprendi muito com Neymar quando jogou pelo Barcelona, ele também sofreu muito. Cristiano Ronaldo, quando jogou pelo Real Madrid, também sofreu muito. Mas foi Karim (Benzema) quem me disse para ficar calmo porque se os rivais te perseguem é porque você é relevante, porque eles têm medo de você", revela.



O atacante aproveitou para elogiar Neymar e os caminhos que foram abertos pelo jogador do PSG.



"Neymar passou por muita coisa como jovem jogador, tendo que jogar tão jovem e com muita pressão. Então ele é quem garante hoje que tudo seja mais fácil para a nova geração. É muito importante o que ele faz como líder, sabe que nos ajudando também podemos ajudá-lo a fazer uma grande Copa do Mundo. Para nós é um sonho porque crescemos idolatrando ele", revelou.