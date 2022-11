Lula destacou estar confiante no hexa do Brasil - Nelson Almeida/AFP

Lula destacou estar confiante no hexa do Brasil Nelson Almeida/AFP

Publicado 18/11/2022 19:28

Rio - O presidente eleito do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva (PT), comentou, no começo da noite desta sexta-feira (18), sobre suas expectativas para a Copa do Mundo do Catar. Na visão do político, a seleção brasileira será campeã do Mundo. Além disso, o petista aproveitou para falar sobre a fase abaixo do esperado de Cristiano Ronaldo.

Depois de 20 anos, acho que chegou a hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo. As outras seleções não estão bem. O Cristiano Ronaldo já não joga como jogava antes. Então, estou muito esperançoso. — Lula (@LulaOficial) November 18, 2022

Em 2002, o Brasil garantiu seu pentacampeonato em cima da Alemanha, no dia 30 de junho. Pouco menos de três meses depois, Lula garantiu a vitória em cima de José Serra no segundo turno das eleições presidenciais.

O Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo do Catar na próxima quinta-feira (24), contra a seleção da Sérvia, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.