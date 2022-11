Dusan Tadic marcou dois gols na vitória da Sérvia contra o Bahrein por 5 a 1 - Divulgação/Sérvia

Publicado 18/11/2022 16:36

Finalizando sua preparação para a disputa da Copa do Mundo, a Sérvia mostrou seu poder ofensivo ao golear a limitada seleção do Bahrein por 5 a 1. A partida, realizada na capital do Bahrein, serviu como último teste antes da disputa do Grupo G com o Brasil, Suíça e Camarões.

O poderio ofensivo da Sérvia entrou em questão e rapidamente dominou a partida. O meia e capitão Dusan Tadic marcou dois gols, além do meia Djuricic e os atacantes Vlahovic e Luka Jovic fecharam a conta para os visitantes. Os donos da casa marcaram de pênalti, com Yusuf, ainda no primeiro tempo.

A partida foi encarada como uma forma de dar ritmo aos atletas, inclusive aproveitando para dar minutagem para jogadores que estão voltando de lesões. O atacante Dusan Vlahovic, da Juventus, atuou por 45 minutos após retornar de uma lesão muscular.

Um dos principais destaques da equipe sérvia acabou sendo poupado para a estreia da Copa do Mundo. O atacante Aleksandr Mitrovic, do Fulham, se recupera de lesão e ficou de fora do amistoso para cumprir o planejamento do departamento médico. No entanto, ele deve estar 100% pronto para a estreia contra o Brasil.