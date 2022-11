Festa do Alzirão não acontecerá em 2022 - Divulgação/Alzirão

Festa do Alzirão não acontecerá em 2022Divulgação/Alzirão

Publicado 18/11/2022 20:41

Uma das festas mais tradicionais do Rio de Janeiro em época de Copa do Mundo não irá acontecer neste ano. A famosa festa do Alzirão, na Tijuca, foi cancelada por conta da falta de patrocinadores para ajudar nos custos das festividades.

Em nota, a organização da festa cita que inúmeras tentativas em buscar patrocinadores foram falhas, possibilitando a famosa festa de rua na zona norte.

"Em nome da diretoria da Associação Recreativa e Cultural Turma do Alzirão, infelizmente, viemos por meio desta, informar que não será realizada nossa tradicional festa de rua. Tentamos de todas maneiras possíveis viabilizar, mas sem patrocínio não é possível", afirmou.

A organização pediu desculpas ao público que frequenta de forma fiel a festa de rua e reforçou o pedido pela torcida para a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.

"Pedimos desculpas ao nosso fiel público, que contava com nosso evento para torcer pela Seleção na Copa 2022 e agradecemos imensamente a quem colaborou para tentar realizar", encerrou.