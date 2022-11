Dragan Stojkovic - Pedja MILOSAVLJEVIC / AFP

Publicado 18/11/2022 17:47



Às vésperas da estreia na Copa do Mundo do Qatar, a Sérvia derrotou o Bahrein, de forma tranquila, por 5 a 1, em Rifa. Depois do triunfo, o técnico Stojković disse que ficou satisfeito com a atuação e que o desempenho será bem melhor contra o Brasil. Para ele, a motivação será bem diferente diante da importância da competição.

"A partida contra o Brasil será completamente diferente. Do ponto de vista da competição, motivação. É difícil dizer agora o quanto melhor podemos fazer em termos percentuais. Seremos muito mais sérios e profissionais contra o Brasil. Hoje, o resultado não esteve em primeiro plano, será extremamente importante contra o Brasil", disse Stojković.

No primeiro tempo, a Sérvia teve dificuldade para furar o bloqueio adversário e lentidão nas transições ofensivas. É preciso ponderar que o ritmo de um amistoso antes da estreia em uma Copa do Mundo é completamente diferente.

Na volta do intervalo, a entrada de Vlahovic mudou o panorama da partida. Segundo o comandante, o atacante não atuava pela Juventus devido à lesão, mas se recuperou e estufou a rede.

"Tínhamos um plano de que ele não seria titular, mas que ganharia tempo de jogo. Ele conseguiu fazer um gol, suas movimentações e participação no jogo foram satisfatórias. Quanto à autoconfiança, é importante que todo atacante marque um gol. Um jogo muito bom", explicou.

Mitrovic, Kostic, Veljkovic e Lukic não estiveram em campo por problemas físicos. No entanto, o treinador espera contar com força máxima para a estreia contra a Seleção Brasileira, dia 24, às 16h, no estádio Lusail.