Lionel Scaloni - AFP

Lionel ScaloniAFP

Publicado 18/11/2022 15:12

Rio - A seleção argentina não pode contar com a presença de Lionel Messi no treino desta sexta-feira (18). O jogador ficou apenas na academia e não foi a campo. O fato causou susto em alguns fãs nas redes sociais sobre a condição física em que se encontra o jogador de 35 anos antes do início da Copa do Mundo.





Apesar disso, o camisa 10 não teve nenhum problema físico alegado e foi um dos sete jogadores que não foram vistos nos 15 minutos abertos da atividade para a imprensa.

Na quarta-feira (16), o craque do PSG atuou os 90 minutos da goleada da Argentina sobre os Emirados Árabes por 5 a 0. Ele marcou um dos gols.



A Argentina estreia no Mundial do Catar contra a Arábia Saudita, na próxima terça-feira (22), às 7h (horário de Brasília), em jogo válido pela estreia do Grupo C.