Rio - O atacante Richarlison rebateu uma declaração de Mbappé, dada em maio, sobre a diferença de preparação para a Copa do Mundo entre o futebol sul-americano e o europeu. Em entrevista à jornalista Isabela Pagliari, o jogador da seleção brasileira ressaltou as dificuldades de se atuar na América do Sul.

"O futebol sul-americano é muito difícil de jogar, vai jogar lá na altitude, lá na Bolívia, para você ver, é difícil. Eu fui lá pela Seleção e sofremos muito para nos adaptar. Acho que cada um fala o que quiser. Assim como na América do Sul tem equipes, segundo o Mbappé, fracas, na Europa também tem. Acho que é tudo igual, não tem o que falar", afirmou Richarlison.



Na época da declaração, Mbappé citou a Liga das Nações para exemplificar que as seleções europeias se preparam melhor do que as sul-americanas para a Copa do Mundo.

"A Argentina e o Brasil nesse aspecto não têm isso. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. Por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham", disse o francês.

Richarlison também falou sobre os treinos da Seleção para o Mundial e admitiu que o trabalho precisa ser mais leve para evitar lesões.

"Seja nos treinamentos, seja nos jogos, querendo ou não, a gente é jogador de futebol e trabalha em alto nível, e a gente não quer sofrer uma lesão que possa tirar nosso sonho de jogar uma Copa do Mundo. Então a gente, pelo menos no treinamento, tenta não que tirar o pé, mas ir com mais cuidado, porque é nosso sonho disputar uma Copa do Mundo, então a gente fica com um certo receio", declarou.

O Brasil estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia. O time de Tite ainda terá pela frente na fase de grupos as seleções da Suíça e de Camarões.