Galvão Bueno está indo para sua última Copa do Mundo - Divulgação/TV Globo

Publicado 18/11/2022 14:05

Rio - Após se recuperar da Covid-19, Galvão Bueno, enfim, poderá viajar para o Catar. O narrador da TV Globo testou negativo para a doença nesta sexta-feira e embarcará em breve para o país-sede da Copa do Mundo. Ele está confirmado na transmissão do jogo de estreia do Brasil, contra a Sérvia, na próxima quinta-feira.

Galvão Bueno foi diagnosticado com Covid na última semana e, por precaução, passou alguns dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O narrador teve alta na última terça-feira, mas estava aguardando o teste negativo para viajar ao Catar.



Apesar de estar recuperado, Galvão ficará fora da transmissão de um jogo de abertura de Copa do Mundo após 36 anos. Luís Roberto comandará a partida entre Catar e Equador, no próximo domingo, às 13h. Ele estará no Al Bayt Stadium ao lado de Caio Ribeiro e Roger Flores.