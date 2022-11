CBF divulgou a foto oficial da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

CBF divulgou a foto oficial da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo do CatarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/11/2022 12:03 | Atualizado 18/11/2022 12:44

Pela primeira vez na preparação para a Copa do Mundo, a seleção brasileira fez um treino fechado para a imprensa, que só pôde acompanhar os 15 primeiros minutos. Após a quinta atividade no CT da Juventus, em Turim, na Itália, os jogadores ganharam o resto do dia de folga e se reapresentarão no sábado (19), dia da viagem para o Catar.



Como foi o treino da Seleção



Apesar do treino tático fechado, torcedores que estiveram no local onde treina a Seleção e conseguirem acompanhar parte da atividade. Eles disseram ao 'ge' que o técnico Tite dividiu o grupo novamente em duas equipes, misturando titulares com reversas.





Em um deles, a formação mais próxima do que pode ser o time titular na estreia, contra a Sérvia, teve Danilo, Marquinhos, Bremer (depois Thiago Silva), Alex Telles; Fabinho, Lucas Paquetá (depois Fred), Neymar; Antony, Richarlison e Vinicius.



No outro, jogaram Daniel Alves, Eder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred (depois Bruno Guimarães e Everton Ribeiro), Rodrygo; Raphinha, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus (depois Pedro).



Programação até o Catar



Com a folga ao grupo, os jogadores foram liberados da concentração e poderão dormir fora, mas terão que se apresentar na manhã de sábado. Ainda nesta sexta, eles devem ir a uma churrascaria em Turim.

Já no sábado, a viagem para o Catar está programada para 10h30 (de Brasília) e a chegada ao país que sediará a Copa do Mundo deve ser por volta das 17h30 (de Brasília).



A seleção brasileira estreia na quinta-feira (24), contra a Sérvia, pelo Grupo G.