Rio - Durante a Copa do Mundo, algumas esposas de jogadores da seleção brasileira vão participar de uma ação da Cimed, empresa do ramo farmacêutico e uma das patrocinadoras do Brasil. O objetivo da marca é dar protagonismo para essas mulheres, que estão nos bastidores, mas são peça fundamental na carreira dos seus companheiros.

Foram escolhidas pela marca: Carol Cabrino, Belle Silva, Duda Fournier, Anna Casemiro, Taia Belloli, casadas com os jogadores Marquinhos, Thiago Silva, Paquetá, Casemiro e Raphinha, respectivamente. Além delas, também fará parte Fernanda Bachi, esposa do auxiliar técnico da seleção brasileira e filho do treinador Tite, Matheus Bachi.

"Escolhemos esse time de super mulheres que são parte fundamental do sucesso dos jogadores da nossa seleção. São elas que estão no dia-a-dia dando todo o suporte a eles e por isso quisemos trazê-las para protagonizar a nossa campanha", afirmou João Adibe Marques, presidente da Cimed.

A seleção brasileira faz sua estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24. A equipe comandada por Tite vai encarar a Sérvia, às 16 horas (horário de Brasília). Suíça e Camarões completam a chave do Brasil na competição.