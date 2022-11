Copa do Mundo do Catar começa neste fim de semana - Foto: Divulgação

Publicado 18/11/2022 06:00

Os 64 jogos da Copa do Mundo deste ano serão distribuídos em oito estádios no Catar. Por isso, abaixo, O DIA apresenta cada um deles, traz curiosidades e mostra quais partidas cada um receberá:

ESTÁDIO 974 (capacidade para 40 mil pessoas)

Este é o único estádio à beira-mar da Copa. Ele foi construído com contêineres certificados e elementos modulares em aço, o que reflete a proximidade com o porto e o histórico industrial do terreno.

Também vale destacar que este é o primeiro estádio padrão FIFA completamente desmontável e reutilizável após o fim da Copa do Mundo. Dessa forma, há flexibilidade para reconstruir a arena com a mesma capacidade em outro local ou até mesmo diversos espaços menores erguidos com os mesmos materiais.

Jogos que acontecerão no local:

22 de novembro - México x Polônia (13h)



24 de novembro - Portugal x Gana (13h)



26 de novembro - França x Dinamarca (13h)



28 de novembro - Brasil x Suíça (13h)



30 de novembro - Polônia x Argentina (16h)



2 de dezembro - Sérvia x Suíça (16h)



5 de dezembro - Oitavas de final: 1ºG x 2ºH (16h)

ESTÁDIO LUSAIL (capacidade para 80 mil pessoas)

O projeto deste é inspirado pela interação de luz e sombra característica de uma lanterna fanar". Atualmente, estuda-se modificar a área interna da arena para abrir um misto de instalações comunitárias. Portanto, depois deste ano, o estádio poderá contar com lojas, restaurantes, escola, unidades habitacionais acessíveis no aspecto econômico e etc. Por fim, vale destacar que ele é o placo da final.

Jogos que acontecerão no local:

22 de novembro Argentina x Arábia Saudita (7h)



24 de novembro - Brasil x Sérvia (16h)



26 de novembro - Argentina x México (16h)



28 de novembro - Portugal x Uruguai (16h)



30 de novembro - Arábia Saudita x México (16h)



2 de dezembro - Camarões x Brasil (16h)



5 de dezembro - Oitavas de final: 1ºH x 2ºG (16h)



9 de dezembro - Quartas de final: V49 x V50 (16h)



13 de dezembro - Semifinal: V57 x V58 (16h)



18 de dezembro - Final (12h)

ESTÁDIO KHALIFA INTERNACIONAL (capacidade para 40 mil pessoas)

Este estádio foi construído em 1976 e já recebeu eventos importantes, como a Copa da Ásia, os Jogos Asiáticos e a Copa do Golfo. Ele passou por uma reforma, mas os arcos duplos continuaram intactos.

Jogos que acontecerão no local:

21 de novembro - Inglaterra x Irã (10h)



23 de novembro - Alemanha x Japão (10h)



25 de novembro - Holanda x Equador (13h)



27 de novembro - Croácia x Canadá (13h)



29 de novembro - Equador x Senegal (12h)



1º de dezembro - Japão x Espanha (16h)



3 de dezembro - Oitavas de final: 1ºA x 2ºB (12h)



17 de dezembro - Decisão do 3º lugar (12h)

ESTÁDIO EDUCATION CITY (capacidade para 40 mil pessoas)

A fachada deste contém triângulos que formam padrões geométricos complexos, o que imita diamantes. Esses diamantes, aliás, parecem mudar de cor de acordo com o movimento do sol ao longo do dia.

Depois da Copa, o patamar superior modular será removido, e os assentos serão doados para um país carente em infraestrutura esportiva. Além disso, o estádio se transformará em núcleo esportivo para a comunidade local.

Jogos que o local receberá:

22 de novembro - Dinamarca x Tunísia (10h)



24 de novembro - Uruguai x Coreia do Sul (10h)



26 de novembro - Polônia x Arábia Saudita (10h)



28 de novembro - Coreia do Sul x Gana (10h)



30 de novembro - Tunísia x França (12h)



2 de dezembro - Coreia do Sul x Portugal (12h)



6 de dezembro - Oitavas de final: 1ºF x 2ºE (12h)



9 de dezembro - Quartas de final: V53 x V54 (12h)

ESTÁDIO AL THUMAMA (capacidade para 40 mil pessoas)

O desenho deste estádio representa o gahfiya, que é o tradicional gorro de tecido usado por homens e meninos em todo o Oriente Médio. A peça é parte fundamental dos trajes típicos da região e um símbolo de "dignidade e independência".

Jogos que acontecerão no local:

21 de novembro - Senegal x Holanda (13h)



23 de novembro - Espanha x Costa Rica (13h)



25 de novembro - Catar x Senegal (10h)



27 de novembro - Bélgica x Marrocos (10h)



29 de novembro - Irã x EUA (16h)



1º de dezembro - Canadá x Marrocos (12h)



4 de dezembro - Oitavas de final: 1ºD x 2ºC (12h)



10 de dezembro - Quartas de final: V55 x V57 (12hl)

ESTÁDIO AL JANOUB (capacidade para 40 mil pessoas)

O design do estádio é inspirado pelas velas dos tradicionais barcos dhow - barcos de pesca de pérolas -, em homenagem ao passado marítimo de Al Wakrah.

Jogos que acontecerão no local:

22 de novembro - França x Austrália (16h)



24 de novembro - Suíça x Camarões (7h)



26 de novembro - Tunísia x Austrália (7h)



28 de novembro - Camarões x Sérvia (7h)



30 de novembro - Austrália x Dinamarca (12h)



1º de dezembro - Gana x Uruguai (12h)



5 de dezembro - Oitavas de final: 1ºE x 2ºF (12h)

ESTÁDIO AL BAYT (capacidade para 60 mil pessoas)

Este leva o nome das "bayt al sha’ar", que eram as tendas usadas historicamente pelos povos nômades do Catar e da região do Golfo. Após a Copa, o anel superior modular do estádio será removido, e os assentos serão reutilizados na criação de instalações esportivas tanto no país quanto no exterior. Por fim, vale destacar que este estádio receberá a partida de abertura do Mundial.

20 de novembro - Catar x Equador (13h)



23 de novembro - Marrocos x Senegal (7h)



25 de novembro - Inglaterra x EUA (16h)



27 de novembro - Espanha x Alemanha (16h)



29 de novembro - Holanda x Catar (12h)



1º de dezembro - Costa Rica x Alemanha (16h)



4 de dezembro - Oitavas de final: 1ºB x 2ºA (16h)



10 de dezembro - Quartas de final: V51 x V52 (16h)



14 de dezembro - Semifinal: V59 x V60 (16h)

AHMAD BIN ALI STADIUM (capacidade para 40 mil pessoas)

O principal destaque do estádio, que é a casa do Al Rayyan Sports Club, está na fachada, formada por padrões que remetam a aspectos do país, como: a importância da família, a beleza do deserto, a flora e a fauna nativas e o comércio local e internacional.

Depois da Copa, o módulo superior da arquibancada será removido. Assim, os assentos serão redistribuídos em praças esportivas no Catar e fora do país.

Jogos que acontecerão aqui:

21 de novembro - EUA x País de Gales (16h)



23 de novembro - Bélgica x Canadá (16h)



25 de novembro - País de Gales x Irã (7h)



27 de novembro - Japão x Costa Rica (7h)



29 de novembro - País de Gales x Inglaterra (16h)



1º de dezembro - Croácia x Bélgica (12h)



3 de dezembro - Oitavas de final: 1ºC x 2ºD (12h)