Copa do Mundo de 2022 começa neste domingo (20) no Catar - AFP

Copa do Mundo de 2022 começa neste domingo (20) no CatarAFP

Publicado 18/11/2022 08:00

A espera chegou ao fim! Depois de longos quatro anos, a maior competição de futebol do planeta faz seu triunfal retorno. Depois de uma edição repleta de surpresas em 2018 na Rússia, chegou a vez da Copa do Mundo desembarcar no Catar, primeiro país árabe na história a sediar a competição.

A edição no Catar chega repleta de curiosidades. Primeiro, o lado fora de campo chama bastante atenção por conta dos costumes do país, a cultura religiosa que difere da cultura ocidental e as diversas denúncias de violações de direitos humanos desde o início das construções de estádios no país. Dentro de campo, a competição promete um rendimento ainda maior, já que esta será a primeira vez que o torneio será disputado no meio da temporada europeia, quando os atletas de alto nível atingem o pico de suas performances.

Para abrir os trabalhos da competição, o anfitrião Catar segue a tradição do torneio e encara o Equador neste domingo, às 13h, no estádio Al Bayt, na abertura da Copa do Mundo de 2022. O confronto marca a estreia dos donos da casa na história da competição e segue cercado de expectativas para todos os envolvidos.

Para manter você completamente por dentro de tudo o que teremos de relevante na Copa do Mundo, o O Dia preparou um guia completo para trazer todas as informações e previsões relevantes sobre a edição de 2022 da Copa do Mundo: as seleções favoritas, os times que podem surpreender e os grandes candidatos a serem as decepções da competição.

Favoritos

A atual campeã chega ao Mundial do Catar como uma das grandes favoritas. Depois de somar atuações impressionantes em 2018, a França chega com força para conquistar o bicampeonato em 2022. No entanto, os comandados por Didier Deschamps sofreram com inúmeras lesões que cortaram nomes relevantes do elenco francês. Ao todo, o goleiro Mike Maignan (Milan), o zagueiro Kimpembe (PSG), o volante Kanté (Chelsea), o meia Pogba (Juventus) e o atacante Nkunku (Red Bull Leipzig) são os desfalques franceses na Copa do mundo. No entanto, mesmo com as lesões, a França ainda chega com bastante força no mundial, principalmente com os jovens Tchoauméni (Real Madrid) e Fofana (Chelsea) e os protagonistas Mbappé (PSG) e Benzema (Real Madrid).

Além dos franceses, a Seleção Brasileira chega com bastante força e com um favoritismo que há muito tempo não conseguia obter antes de uma Copa do Mundo. Em grande fase sob o comando de Tite, com um elenco repleto de jogadores em alto nível e com boa forma recente, o Brasil chega com pinta de grande candidato ao título para conquistar o tão sonhado hexacampeonato. E ao contrário dos seus principais adversários, a Canarinho sofreu apenas uma perda com a lesão de Philippe Coutinho (Aston Villa), que provavelmente não faria parte do time titular. O time é basicamente completo e bastante equilibrado do início ao fim: o sistema defensivo é extremamente sólido e confiável com Alisson (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea) e Marquinhos (PSG). Casemiro (Manchester United) é o pilar do meio-campo, além da ótima fase de Bruno Guimarães. No ataque, opções da melhor qualidade possível: Neymar (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid), Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Gabriel Jesus (Arsenal) e Pedro (Flamengo) são apenas algumas das opções de elite disponíveis.

Quem também chega ao Catar como uma das grandes favoritas são os nossos hermanos. A Argentina, atual campeã da Copa América ao bater o Brasil em pleno Maracanã por 1 a 0, chega ao torneio com um de seus melhores times no século. Defeitos históricos da Seleção Argentina, como a dificuldade de encontrar um goleiro confiável e a sempre frágil defesa, foram corrigidos com as titularidades de Emiliano Martinez (Aston Villa) no gol e Otamendi (Benfica) e Cristiano Martinez (Tottenham). Além disso, o poderoso ataque formado por Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter) e Messi (PSG) vem rendendo cada vez mais frutos. Messi, inclusive, disputa sua última Copa do Mundo e provavelmente nunca teve chances tão concretas de levantar o título.

Além dos três já citados anteriormente, é preciso citar as seleções da Alemanha e Espanha, que também possuem grandes chances de irem bem longe na competição. A Alemanha chega com uma geração renovada após o fracasso de 2018, mesclando veteranos como Neuer, Gundogan e Muller, jogadores no auge como Rudiger, Kimmich e Gnabry e jovens promessas como Musiala e Moukoko. Por outro lado, a Fúria Espanhola aposta numa geração bem jovem com jogadores que já atingiram o nível de elite europeu. Os jovens Gavi e Pedri, que atuam juntos no Barcelona, são os donos do meio-campo de Luís Enrique. No ataque, os jovens Dani Olmo e Ferrán Torres fazem o trio com o experiente Morata.



Surpresas

A Copa do Mundo costuma ser marcada por surpresas. Em 2018, a Croácia surpreendeu o mundo inteiro ao alcançar as finais para enfrentar a França. Já em 2022, os candidatos para ocupar este posto são Dinamarca e Marrocos. Os dinamarqueses surpreenderam na Eurocopa 2020, enquanto os marroquinos foram a melhor seleção africana nas Eliminatórias da Copa.

Anos depois da geração de Michael Laudrup que encantou o futebol mundial na década de 90, a Dinamarca volta a ter um time que pode chegar longe e que vem somando resultados impressionantes no cenário europeu. A "Dinamáquina 2.0" fez uma grande campanha na Eurocopa ao chegar nas semifinais, além de vencer a atual campeã mundial França em duas oportunidades nas Eliminatórias. Os experientes Schmeichel (Leicester), Kjaer (Milan) e Eriksen (Manchester United) são os pilares do time, mas os jovens Damsgaard (Brentford) e Dolberg (Nice) ditam o ritmo do ataque com maestria.



Já Marrocos, por sua vez, fez uma campanha praticamente perfeita nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo e chega com a expectativa de ser uma das grandes surpresas da edição. Com nomes como Ziyech (Chelsea), Hakimi (PSG) e Mazraoui (Bayern de Munique), os marroquinos venceram sete dos oito jogos no caminho rumo ao Catar e somaram atuações impressionantes até mesmo em amistosos. Eles chegam para o Mundial com o status do representante africano com a maior chance de ir longe na competição, mesmo em um grupo complicado com Bélgica, Croácia e Canadá.

Decepção

Vice-campeã em 2018, a Croácia pode se tornar uma decepção desta vez. Apesar do talento de Luka Modric, os croatas não fizeram uma boa campanha nas competições europeias e mostram que estão longe do nível apresentado na Copa da Rússia. Além disso, os croatas estão em um dos grupos mais difíceis do torneio, enfrentando a Bélgica, Marrocos e Canadá.

Outro candidato que pode acabar decepcionando é a seleção de Portugal. Com o sempre contestado treinador Fernando Santos e diversas atuações abaixo do esperado, o time português acaba que não consegue alcançar o nível esperado pelos especialistas por conta de uma formação mais conservadora. Além disso, suas principais estrelas como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes não chegam em um bom momento para o torneio.



Grupos da Copa do Mundo de 2022:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul